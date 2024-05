Elindult a DK Megafon-koppintása, a Hétköznapi Hősök. A formáció több véleményvezérből áll, akik rövid, Facebookon terjesztett videóikban a DK kommunikációs paneljeit visszahangozzák a kormányközeli Megafon aktivitásához hasonlóan. A DK-Megafon nagyjából két hete működik, egyelőre szerény követőbázissal: mostanában még alulról súrolják az 500 követőt.

Májusban újabb csatornát nyitott a Demokratikus Koalíció a DK TV, a DK-applikáció és az árnyékkormány árnyékkormányinfói élő közvetítése után bevetették az igazi kommunikációs nehéztüzérséget:

a Hétköznapi Hősöket.

A Telex cikke szerint az oldalt két hete indították el, és jelenleg 500 követővel rendelkezik. Induláskor még a rajongókkal szelfiző, mosolygó Dobrev Kláráról mutattak montázsokat, de a május 17-ei Partizán vita után új fokozatra kapcsoltak. A véleményvezérek elmondták, hogy számukra a DK-MSZP-Párbeszéd listavezetője, Dobrev Klára volt a legmeggyőzőbb, miközben Magyar Pétert és Deutsch Tamást bírálták a távolmaradásuk miatt.

Baloldali és európai értékeket valló ellenzékiek vagyunk, akiknek elegük van már abból, hogy a közpénzből meggazdagodott hatalmasoknak áll a világ (…). A Hétköznapi Hősök egy alulról szerveződő, elsősorban az online térben kiteljesedő mozgalom, amelyet olyan emberek alapítottak, akik nem várnak ölbe tett kézzel a kormányváltásra, hanem tesznek érte a saját mindennapjaikban

– állítja magáról a Hétköznapi Hősök csapata. Ehhez a munkához találtak tizenkét arcot. Arra is ügyeltek, hogy a fiatalok mellett a DK szavazóbázisát is megszólítsák, így idősebbek, már-már nyugdíjaskorúak is vannak köztük.

A Telex hozzáteszi,

Gyurcsány Ferencék már amúgy is próbálnak egy ideje saját pártvalóságot kialakítani: előbb árnyékkormányt alakítottak (aminek nem kisebb terve van, mint Orbán Viktor megbuktatása), csináltak egy saját online tévét, amiben már a legelején arra jutottak, hogy hozsánna néked, Dobrev Klára, csináltak appot, és néha még Gyurcsány csetbotjával is lehet beszélgetni a Messengeren.

A Meta Ad Library adatai szerint idáig 4 millióért hirdette a videóit a tizenkét arcból álló csapat, melynek tagjai a Megafon mintájára saját szerzői Facebook-oldalt is kaptak.

Az elmúlt 30 napban az Ellenszél című ellenzéki propagandalap 8 milliót, a DK-közeli Nyugati Fény 2,4 milliót, a főleg Magyar Péter hiteltelenítésével foglalkozó Molnár Csaba, a DK alelnöke pedig 12,4 milliót.

Ezek a költések összehasonlíthatatlanok a kormányoldaléval: az elmúlt egy hónapban csak Bohár Dániel, a Megafon egyik arca 45 milliót hirdetett el a Facebookon.