Brüsszel is beszállhat a Spar kontra magyar állam botrányba? Tovább dagad a balhé

Tovább dagad a Spar és a magyar kormány közötti botrány, Hans K. Reisch, az osztrák Spar Csoport vezérigazgatója Brüsszelhez fordult segítségért.

Fotó: freepik.com

Ahogy arról már korábban is többször írtunk, Hans K. Reisch még márciusban fogalmazta meg kritikáit a magyar különadókkal szemben, majd azt állította, hogy a kormány részesedést akart a boltláncból. A Pénzcentrum információi szerint most újabb fordulatot vett a történet: Hans K. Reisch Brüsszelben egyeztetett a magyar szabályozás megtámadásáról.

Múlt hét pénteken az Európai Bizottság alelnökével, Margrethe Vestagerrel egyeztetett a kockázatokról, amelyet a magyar kiskereskedelmi piac leszabályozása jelent a szabad versenyre. Margrethe Vestagerrel X-en posztolt arról, hogy Hans K. Reisch, a SPAR Österreich vezérigazgatójával azokról a lehetséges kockázatokról egyeztetett, amelyek a magyar piacon a versenyt fenyegetik.

Margrethe Vestager az X-en közzétett bejegyzésében azt írta az egyeztetést követően, hogy minden vállalkozásnak egyenlő feltételek járnak, még Magyarországon is:

Every business should benefit from a level playing field. And every consumer should have choice. Also in Hungary