Gyurcsány Ferenc ilyen bölcsességet mondott a Trump-merénylet kapcsán

Megszólalt közösségi oldalán a DK vezetője is a Donald Trumpot ért támadás kapcsán: Gyurcsány Ferenc arról beszélt, vajon min múlik, hogy a gyűlölet szavai egyszercsak megtalálnak-e valakit.

Sokkolta a világot, hogy július 13-án – mint megírtuk - egy Pennsylvania-állambeli választási gyűlésen rálőttek a beszédet mondó Donald Trump republikánus elnökjelöltre, az USA korábbi elnökére.

Gyurcsány Ferenc is megszólalt a Trump-merényletről – Fotó: Facebook.com/gyurcsanyf

Orbán Viktor miniszterelnök, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált a történtekre, most pedig az ellenzék részéről Gyurcsány Ferenc is megszólalt.

A DK elnöke a közösségi oldalán közölte:

„A Trump elnök elleni merénylet-kísérlet után Hajlok arra, hogy csak a szerencsén, vagy a véletlenen múlik, hogy a gyűlölet szavai egyszer csak találnak-e valakit, aki végül a gyűlölet forrását vagy éppen tárgyát nem csak viszont-, vagy bemocskolni, hanem egyenesen megölni akarja, majd meg is próbálja. Az elnöknek mielőbbi felépülést kívánok”

– írta Facebook-bejegyzésében Gyurcsány Ferenc.