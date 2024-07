Ő lőtt rá Donald Trumpra – mindössze 20 éves volt

Republikánus szavazóként azonosították azt a férfit, aki július 13-án rálőtt egy választási gyűlése közben Donald Trump elnökjelöltre. A támadót megölték, s azóta közölték, hogy ki volt. Joe Biden amerikai elnök felhívta Trumpot.

Mit arról hírt adtunk, az amerikai Pennysylvania állambeli Butlerben beszélt éppen választási gyűlésén Donald Trump republikánus elnökjelölt, amikor egyszercsak lövés dördült, golyó találta el a jobb fülét.

Mindez a beszéd hatodik percében történt, Trump a füléhez kapott, majd emberei a földre vitték. Sérülése ellenére jól van, elhagyhatta a kórházat, a támadásban azonban meghalt egy néző és ketten is súlyosan megsérültek.

Megnevezték Donald Trump támadóját – Fotó: Rebecce Droke/AFP

A titkosszolgálat közölte: a támadót – aki egy épület tetejéről tüzelt és több lövést is leadott – megölték, az FBI azonban most meg is nevezte, ki volt az: a mindössze 20 éves Thomas Matthew Crooks, akit republikánus szavazóként azonosítottak – tudatta a 24.hu.

Joe Biden elnök az eseményt követően azonnal kijelentette, az erőszakot elítéli, és az amerikaiak nem lehetnek ilyenek. Később telefonon fel is hívta Trumpot, az azonban egyelőre nem derült ki, miről folyt a beszélgetés – írta meg a 24.hu.

