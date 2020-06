Ismét durvulni kezdett a járvány Magyarország közvetlen környezetében

Több szomszédos országban visszatért.

Három szomszédos országból is aggasztó hírek jönnek, de Csehországban is megugrott a fertőzések száma. Szerbiában a házelnök és a védelmi miniszter is megfertőződött.

Szombatról vasárnapra 13 565-ről 13 792-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma Szerbiában. Ilyen magas a legutóbb a járvány elején volt a napi új esetek száma. A nyugat-balkáni országban több közéleti személyiség is megfertőződött, pozitív lett a koronavírus-tesztje Maja Gojkovic házelnöknek, Aleksandar Vulin védelmi miniszternek, Marko Djuricnak, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodája vezetőjének, valamint Marko Cadeznek, a szerbiai gazdasági kamara elnökének. Koszovóban egy nap alatt 2494-ről 2590-re emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.

Még rosszabb a helyzet Ukrajnában, ahol az elmúlt napban ismét meghaladta a 900-at a koronavírus-fertőzöttek száma. Vasárnapra 917 új igazolt fertőzöttet jelentettek, így a járvány kezdete óta már 42 982 embert fertőzött meg. Az elmúlt nap alatt 19 új haláleset történt, a járvány kitörése óta 1129 ember veszítette életét a Covid-19-betegség szövődményeiben. Pénteken 1109 új fertőzöttet jelentettek Ukrajnában, szombaton pedig 948-at.

Ami a többi szomszédos országos illeti, Romániában 291 új fertőzött van (ez viszont már javulás pénteki 460 új esethez képest), Ausztriában 74, Szlovéniában 9, Szlovákiában 7 új fertőzést regisztráltak az elmúlt 24 órában. Horvátországban egyelőre nem tették közzé a legfrissebb adatokat, ám péntekről szombatra 85 új esetről számoltak be.

Nagyon megugrott a hétvégén az új koronavírus-fertőzések napi száma Csehországban is: szombaton 260 új beteget regisztráltak, ami majdnem százzal több, mint pénteken és április eleje óta ez a legmagasabb napi szám. Eddig 11 ezer 306 ember kapta el a betegséget.

Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 5758-ról 5906-ra, Bosznia-Hercegovinában vasárnapra 3935-ről 4096-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

Forrás: 24.hu

Kép: Pixabay