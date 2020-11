Az utolsó szabad hétfőn támadtak a fegyveresek Bécsben, kiemelkedően sokan voltak a belvárosban – Az osztrák sajtó szerint gyakorlatilag mindenkire lőttek – videó

Hétfő este minden beszámoló szerint kiemelkedően sokan voltak Bécs belvárosában, miután Sebastian Kurz kancellár szombaton bejelentette, hogy kedden Ausztria egy hónapig bezár. A kedden életbe lépő lezárásban az éttermek és a kocsmák bezárnak, előbbiekből csak elvitelre lehetne rendelni. Bécsben hétfő este kimondottan jó idő volt, többen a teraszokon fogyasztották rendelésüket. Hivatalos rendőrségi közlések szerint négy polgári személy meghalt, többen pedig megsebesültek. Hat helyszínen hajtottak végre támadást, egy támadót rendőrök lőttek le. Bécs belvárosa szinte hermetikusan zárva van, miközben a rendőrség a támadókat keresi.

Itallal félig teli poharak egy kávézó asztalán 2020. november 3-án, miután előző este lövöldözés történt a Seitenstettengasse utcai zsinagóga közelében. Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna

Összehangolt terrorakciónak tűnik az a támadás, amelyet Bécs belvárosában követtek el fegyveresek hétfőn este 8 körül.

A támadók legalább hat helyszínen lövöldöztek, az osztrák sajtó szerint gyakorlatilag mindenkire.

Az elkövetők sorozatlövő fegyvert használtak – írja a HVG.

#BREAKING: Footage of one of the Vienna attackers in Austria pic.twitter.com/HuZJa3SN7H — Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 2, 2020

A rendőrség kedd hajnali tájékoztatóján elhangzott: a támadásnak három civil áldozata van, ők mind járókelők voltak. Később egy másik sérült is elhunyt, ezzel négyre nőtt a halálos áldozatok száma. Rajtuk kívül 15-en sérültek meg, többen súlyosan. A sebesültek közt van a bécsi rendőrség egy tagja is.

A sérültek száma azért ilyen magas, mert

a támadás estéjén sokan voltak bárokban, éttermekben, mivel keddtől Ausztriában is szigorító intézkedések lépnek életbe a koronavírus-járvány miatt.

Bécsben hétfő este kimondottan jó idő volt, többen a teraszokon fogyasztották rendelésüket.

Pontosan még azt sem tudni, hány elkövető volt, azt viszont már sejtik a hatóságok, hogy

előre megtervezett terrortámadásról lehetett szó.

Az utóbbi évtizedek legkomolyabb terrortámadása pont a legutolsó szabad hétfőn történt – teszi hozzá a 24.hu is.

Hétfő este minden beszámoló szerint

kiemelkedően sokan voltak a belvárosban, miután Sebastian Kurz kancellár szombaton bejelentette, hogy Ausztria egy hónapig bezár.

A koronavírus-járvány nagyon felgyorsult Ausztriában, az utóbbi napokban a kilencmilliós országban százezer lakosra vetítve háromszáz új megbetegedést regisztráltak, ami a háromszorosa a szomszédos Németország adatainak.

A kedden életbe lépő lezárásban az éttermek és a kocsmák bezárnak, előbbiekből csak elvitelre lehetne rendelni. Az osztrákok bevezetik az éjszakai kijárási tilalmat is, este nyolc és reggel hat között tilos az utcára menni, kivéve, ha edzeni vagy például munkába indul valaki.

Hétfő este nem volt különösebben hideg Bécsben, ezért sokan ültek az utcán is a kávézók elé kitett asztaloknál. A támadás este nyolckor kezdődött a Seitenstettengasse utcában, egy sarokra a Donaukanaltól.

Az Index hozzáteszi, hogy egy szemtanú az ORF-nek arról beszélt, hogy egy alakot látott rohanni a Schwedenplatz felé, aki „vadul” tüzelt az automata fegyverével. Ezt egészen a térig folytatta, ahol aztán jöttek a rendőrök, és lőni kezdtek rá.

Megcéloztak, és lőttek rám. A Franz Josefs-Kai felé menekültem, és hallottam, ahogy a golyók a falba csapódnak mögöttem

– nyilatkozta az ORF-nek egy túlélő.

Egy másik szemtanú úgy nyilatkozott, hogy egy terrorista a bárok és kocsmák előterében ülő vendégeket vette célba. A fegyveres körberohant,

és válogatás nélkül mindenkire lőtt.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna pic.twitter.com/bUEeDJzmzP — Alan Fisher (@AlanFisherV2) November 2, 2020

A rendőrség ma is arra kérte a lakosságot, hogy maradjon otthon, a gyerekeknek nem kell iskolába menniük. A közintézmények védelmét megerősítették. Bécsben ezer rendőrt mozgósítottak, alsó-ausztriai és burgenlandi rendőröket is a fővárosba vezényeltek.

UPDATE: Austrian authorities are asking Vienna residents to stay home as police search for other possible shooters from yesterday's terrorist attack https://t.co/plm6PgHvXj — Axios (@axios) November 3, 2020

Forrás: 24.hu, HVG, Index