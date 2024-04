Bocsánatot kért a belga EP-képviselő és üzent a magyaroknak: „Verhofstadt a népem szégyene”

Gerolf Annemans szerint Verhofstadt fanatikus és megszállott emberré vált

Gerolf Annemans szerint Verhofstadt fanatikus és megszállott emberré vált, aki az EU hatalmával akar létrehozni egy birodalmat a semmiből.

„Mi nem akarjuk azt, hogy akár csak egy tagállamot is azért büntessenek, mert jobboldalibb identitású a politikája, és így az Európai Unióval szembemegy” – jelentette ki a Magyar Nemzetnek adott interjújában Gerolf Annemans belga EP-képviselő, aki a CPAC Hungary csütörtökön elkezdődött rendezvényének vendége volt. Annemans úgy fogalmazott: „Mi mindennek ellene szavaztunk, amit az uniós parlament elfogadott.”

Gerolf Annemans szerint Verhofstadt fanatikus és megszállott emberré vált – Fotó: MTI

A politikus, egyúttal honfitársa, Guy Verhofstadt tevékenységéért is bocsánatot kért: „Ő a Flamand Liberális Pártot flamand érdekekért kiálló pártként indította, megígérve Flandriát a flamandoknak. Most egy olyan, a szovjetekre legjobban hasonlító, centrista, különösen fanatikus és megszállott emberré vált, aki az Európai Unió hatalmával létre akar hozni egy birodalmat a semmiből. A maastrichti szerződés ratifikálásáig a flamandoknak előnyös volt az európai gazdasági együttműködés, ami aztán átalakult egy szovjetszerű, központosított birodalmi állammá, aminek mielőbb véget kell vetni. Elnézést kérek mindenért, amit Verhofstadt tett, ő az én népem szégyene!” – fejtette ki Annemans.

A politikus arról is beszélt, hogy a háború megítélése kapcsán osztja Orbán Viktor véleményét, ő is a béke pártján áll. Úgy véli, a mai háborús légkör, ami nemcsak az Európai Parlamentben, hanem az Európai Unióban is tapasztalható, az 1914-es atmoszférára hasonlít, amikor egy szörnyű világégés jött létre a háborús hisztériából, illetve abból, hogy nem vigyáztak a békére.