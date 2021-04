Poloszkó településen ért földet a forgószél, komoly károkat okozott.

Szlovákiában is heves zivatarokkal érkezett meg a hazánkat is ostromló hidegfront, a tengernyi jégesőn kívül csütörtökön 13 óra körül Kassától északra egy tornádó is kialakult – írta meg Szabó Bea meteorológus az Időkép oldalán.

Fotók: Peter Balog (Poloszkó)