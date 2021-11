Lezuhant egy kisrepülőgép az Egyesült Államokban, csak egy 11 éves kislány élte túl a szerencsétlenséget

Apja is a gépen volt, aki szoros öleléssel védte meg a becsapódástól a lányt.

A hétvégén lezuhant egy ingajáratban közlekedő repülőgép a Michigan-tó Beaver-szigeténél landolás közben, a szerencsétlenséget a gépen utazó öt főből csak egy 11 éves kislány élte túl – írta meg a hirado.hu az Independent cikke nyomán.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A cikk szerint Laney Perdue az apjával, valamint egy házaspárral és a pilótával utazott a kétmotoros Britton-Norman BN-2 típusú repülőgépen, amikor helyi idő szerint szombaton 13:30-kor a gép lezuhant a michigani Welke repülőtéren landolás közben.

An 11-year-old girl named Laney was the lone survivor when the small aircraft they were travelling in crashed while landing at an airport in Michigan.

One of the four unlucky passengers who lost their lives in the crash was the girl's father, Mike Perdue.https://t.co/nPJzHLFezM