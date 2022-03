Az ukrán háború környzeti katasztrófával fenyegeti a térséget

Az Ukrajnában dúló háborúval párhuzamosan, annak következményeként egy másik krízis is kibontakozóban van, amely jóval a harcok vége után is kitarthat. A rendkívül iparosodott, olajipari telepeket és nukleáris létesítményeket is magába foglaló területek támadása súlyos környezeti helyzetet teremt. Lehetséges, hogy a hatások egy része nem korlátozódik majd Ukrajnára.

Lángoló épület egy orosz légitámadást követően a kelet-ukrajnai Harkivban 2022. március 25-én. MTI/AP/Felipe Dana

A szakértők a kelet-ukrajnai háború miatt már évekkel ezelőtt figyelmeztettek az ökológiai krízisre, amely most az ország más területein is jelentkezik.

A helyzet azért különösen aggasztó, mert a harcok iparosodott területeken, gyáraknál, olajfinomítóknál, atomerőműveknél dúlnak.

Mivel a szennyezés nem ismer határokat, a katasztrófa nem csupán a 44 milliós országot fenyegeti, más államok is érintettek lehetnek.

A háború immár Ukrajna területének egy nagyobb részén zajlik. Mivel az ország erősen iparosodott, illetve jelentős az energetikai szektora, a civil és katonai létesítmények támadása itt hatalmas lég-, talaj- és vízszennyezéssel jár, ami nemcsak az élővilágnak okoz beláthatatlan károkat, de az embereket is fenyegeti.

Ken Conca, az American University nemzetközi kapcsolatokra szakosodott munkatársa szerint az ipari területeken zajló harcok kiemelt szennyezési kockázattal járnak. Egy ilyen területen erőművek, vegyipari létesítmények, gyárak, gázvezetékek, olajfinomítók és egyéb telepek működnek. Ezekben a komplexumokban rendszerint veszélyes anyagokat is tárolnak, amelyek most nagy arányban áramlanak ki.

