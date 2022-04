Újabb példa a háborús bűnökre.

SERGEY BOBOK / AFP

Orosz fogságból szabadultak szerint a Szumi régióban található Trosztjanyecben gyakorlatilag kínzókamrákat műtködtetek az oroszok – írja a 444.hu. A lap információi szerint a kínzásokról szóló beszámolók újabb bizonyítékok arra, hogy az orosz megszállók háborús bűnöket követnek el Ukrajnában.

Az egyik fogoly arról számolt be, hogy miközben ő megkötözve, bekötött szemekkel feküdt, mellette agyonvertek egy férfit. Elmondása szerint hallotta, ahogy ropognak a férfi csontjai, közben pedig az oroszok azt mondták:

Ha meghal, akkor meghal. Minden ukránnak meg kell halnia.

Azt is elmondta, hogy tíz napig éheztették és kínozták őket, de az orosz katonák nemi erőszakkal is fenyegették őket. Arra kényszerítették őket, hogy a saját ürülékükben üljenek és többször is tartottak „látszatkivégzéseket”. A fogvatartottak közül hárman meghaltak vagy eltűntek. Egyikőjüket a beszámolók szerint megölték, két másikat pedig szinte eszméletlenre vertek, mielőtt elvitték őket, de nem tudni, hogy hova.

Egy másik áldozatot megszúrták a bal lábán, levetkőztették és nemi szervének megcsonkításával fenyegették és azzal, hogy megerőszakolják.

A 33 éves férfi állítása szerint az orosz katonák egyszer áramütést mértek a fejére és annyira brutálisan megverték, hogy már azért könyörgött fogvatartóinak, hogy öljék meg. Csuklóján, lábán és bokáján még mindig látszanak a kínzások nyomai, a jobb kezét elvesztette.

Mindeközben Oroszország még mindig tagadja, hogy Ukrajnában civileket céloztak volna meg és hogy háborús bűnöket követtek volna el. Moszkva szerint a kínzással, nemi erőszakkal, kivégzésekkel és gyilkosságokkal kapcsolatos vádak „hamisítványok”.