Putyin már őrjöng – ukrán szabotázsakciók sújtják Oroszországot

Káncz Csaba a Privátbankárnak számolt be arról, hogy az információs háború korában élünk, amelyben a geopolitikai csatározások központi elemei a kritikus infrastruktúrák megbénítása, a dezinformáció terjesztése, az ellenfelek lejáratása, a közvélemény megnyerése avagy éppen elbizonytalanítása. Minden jel szerint az ukrán hadsereg ezen a téren is leiskolázza az oroszt.

A hibrid hadviselés orosz megalkotója, egyben a vezérkar főnöke, Valerij Geraszimov 2013-ban hirdette meg az orosz hadviselés új doktrínáját. A tábornok azzal érvelt, hogy „az információs tér széles aszimmetrikus lehetőségeket nyit meg az ellenség harci potenciáljának csökkentésére”.

De hova tűnt most Geraszimov katonai filozófiája? Az orosz katonai műveletek Ukrajnában megerősítették, hogy Moszkva továbbra is a durva, hagyományos hadviselésre támaszkodik. Márpedig a legtöbb szakértő arra számított, hogy a nyitó orosz kampány egy hatalmas kibertámadás lesz Ukrajna katonai vezetése és irányítása, hírszerző hálózatai és légvédelmi rendszerei, valamint légiforgalmi irányítása és áramtermelése ellen. Úgy tűnhet, hogy ez nem történt meg.

Vagy igenis megpróbálkoztak, de rögtön az elején kudarcot vallottak.

Az ukrajnai orosz invázió óta a Microsoft a háború „frontvonalában” áll – mondtaSatya Nadella vezérigazgató hétfőn a vállalat nemzetbiztonsági szimpóziumán.

Ez az első alkalom, amikor úgy éreztem, hogy az embereink valóban ott vannak az Egyesült Államok kormányával és az ukrán kormánnyal, hogy megvédjék magukat a kibertámadások ellen

– fogalmazott Nadella.

A Microsoft jelentése szerint csak Ukrajnában több mint 273 kibertámadást tapasztaltak az orosz invázió óta, olyan platformokon, mint az Office 365 és a vállalat felhője.

Az orosz hatóságok állítólagos szabotőröket mutatnak be:

a BBC Russia szerintszerdán az orosz belföldi titkosszolgálat, az FSZB letartóztatta az ukrán nácizmus két hívét, akik állítólag meg akarták rongálni a vasútvonalakat az ukrajnai határ közelében fekvő Belgorod régióban.

Baleset szinte lehetetlen: nagyon nagy véletlen lenne, ha mindkét raktár egyszerre lobbanna lángra. A tűz egy polgári és egy katonai üzemanyagtárolóban ütött ki, amelyek együttes kapacitása 15 ezer tonna. E tartalékok elvesztése lelassíthatja az orosz inváziót.

A belgorodi régióban a vasúti sínekben okozott károk hasonló hatással járhatnak. Április 12-én az ukrán határ közelében megsérült egy vasúti híd, amelyet egy hétig nem lehetett használni.

A híd az Oroszország által meghódított kelet-ukrajnai Izjum városába vezető közlekedési útvonalon fekszik. Az orosz hadsereg elsősorban a vasútra támaszkodik a hadifelszerelések szállításában.

A tüzek és károk azonban nem korlátozódnak az infrastruktúrára, amely közvetlenül fontos a csapatok bevetéséhez. Más fontos háborús célpontok is lángba borultak az elmúlt napokban. Ezt mutatja a Moszkvától 150 kilométerre, északnyugatra fekvő tveri Rakétakutató Intézet április 21-i tűzvésze.

De egyelőre nincs vége a tűzsorozatnak: múlt szerda este kigyulladt egy lőszerraktár Belgorod térségében is. A hatóságok Kurszkban és Voronyezsben is robbanásról számoltak be, és az orosz légvédelem állítólag ott lőtt le ukrán drónokat. Vasárnap berobbant Permben egy hadianyag-gyár, ahol Grad és Smerch többszörös kilövésű rakétarendszereket, légvédelmi rendszereket és egyéb harci eszközöket gyártanak.

Tegnap hajnalban aztán hatalmas tűz keletkezett a Kreml-barát Proszvescsenje kiadó raktárában, Moszkva közelében is. Itt leégett a 34 ezer négyzetméteres épület nagy része. Ez az a kiadó, amely a közelmúltban betiltotta az Ukrajna szó használatát könyveiben.