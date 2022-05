67 éves volt.

Angela Weiss / AFP

A telex.hu információi szerint a színészt álmában érte a halál. Liotta épp a Dangerous Waters című filmet forgatta a Dominikai Köztársaságban.

Az amerikai színész karrierje 1990-ben Martin Scorsese ikonikus gengszterfilmjének, a Nagymenők főszerepével robbant be.

A színész az utóbbi időben sokat forgatott. Legutóbb többek között a Maffiózók előzményfilmjében, a The Many Saints of Newarkban játszott, illetve Steven Soderbergh HBO Maxon debütált filmjében, a Semmi hirtelen mozdulatban. Éppen befejezte a Elizabeth Banks által rendezett amerikai horror, Cocaine Bear forgatását, és a The Substance című filmben szerepelt volna Demi Moore-ral és Margaret Qualley-vel.