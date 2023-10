Azt egyelőre nem tudni, ezeknek volt-e köze a színész halálához.

BBC/YouTube

Ahogyan mi is megírtuk, 54 éves korában elhunyt a Jóbarátok sztárja, Matthew Perry. A Jóbarátok Chandlerjeként világhírűvé vált a színészre egy jakuzziban találtak Los Angeles-i otthonában. Idegenkezűségre utaló nyomokat, illetve kábítószert nem találtak a helyszínen,az elsődleges információk alapján Matthew Perry megfulladt.

A színész halálának pontos okai azonban még mindig ismeretlenek.

Most a 24.hu azt írja, hogy a rendőrök orvosilag felírt, RX típusú gyógyszereket, antidepresszánsokat, szorongásoldókat és a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) kezelésére szolgáló szereket is találtak Perry otthonában. Hogy a gyógyszereknek lehetett-e bármilyen szerepe a színész halálában, azt toxikológiai vizsgálattal lehet megállapítani.

A színész tavaly magyarul is megjelent Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet (Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing) című könyvében őszintén írt függőségeiről, betegségeiről és magányáról is. Memoárjából derült ki például, hogy Perry 49 évesen hetekig küzdött az életéért, mert gyógyszerfüggősége miatt kirepedt a vastagbele.