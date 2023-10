Borzasztó tragédia: meghalt a Jóbarátok 54 éves sztárja

A Jóbarátok Chandlereként világhírűvé vált a színészre egy jakuzziban találtak Los Angeles-i otthonában. Idegenkezűségre utaló nyomokat, illetve kábítószert nem találtak a helyszínen,az elsődleges információk alapján Matthew Perry megfulladt.

Matthew Perry a Jóbarátok forgatása alatt, a színfalak mögött drogfüggőséggel küzdött. Évekkel ezelőtt egy interjúban az mondta, a 3. és 6. évad közötti időszakra gyakorlatilag nem emlékszik. A színész a tavaly megjelent életrajzi könyvében további részleteket tárt fel a függőségével kapcsolatban, elmondta, volt olyan, amikor egy nap 55 fájdalomcsillapított is bevett, mindeközben pedig 58 kilóra fogyott. A színész azt is elárulta, egyszer annyira rossz állapotba került, hogy az orvosok szív- és légzéstámogatást segítő gépre tették. Perry arról is írt, 49 éves korában kishíján meghalt, gyomor- és bélperforációja volt, mert az az opioidok túladagolása miatt felrepedt, hetekig küzdött akkor az életéért. A színész az elmúlt időszakban, több évtizedes függőséget követően, tiszta volt.

Halálával kapcsolatban a Warner Bros. közleményt adott ki, melyben azt írták:

Letört minket kedves barátunk, Matthew Perry halála. Matthew hihetetlenül tehetséges színész volt, és kitörölhetetlen tagja a Warner Bros. Television Group családnak. Komikus zsenialitásának hatása az egész világon érezhető volt, és öröksége sokak szívében fog élni. Ez egy szívszorító nap, és szeretetünket küldjük családjának, szeretteinek és minden odaadó rajongójának

A tragédia kapcsán a Los Angeles-i rendőrkapitányság szóvivője a People magazinnak elmondta, a színész címére hívták őket egy 50-es éveiben járó férfi halálával kapcsolatban, a személyazonosságát azonban egyelőre nem erősítették meg. A TMZ-vel viszont azt közölték, a mentőket szívmegállás miatt hívták a helyszínre.