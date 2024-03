Ferenc pápa állapota továbbra sem javul, már a pápamobilba se tudott beszállni:

A katolikus egyházfőt továbbra is megviselik elhúzódó légzési és mozgásszervi problémái. A heti általános audenciáján ismét segítséghez fordult, hiszen még ahhoz is gyenge volt, hogy megmásszon néhány lépcsőfokot.

Ferenc pápa néhány lépcsőfokot sem tudott megtenni Fotó: Fox News

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, Ferenc pápa múlt héten szerdán kórházba ment, ahol nem részletezett diagnosztikai vizsgálatokat végeztek rajta. Az eredményeket nem hozták nyilvánosságra, de a Vatikán tájékoztatása szerint ezen a télen a katolikus egyházfő többször is szenvedett megfázástól, hörghuruttól és influenzától is, az állapota pedig a jelek szerint továbbra sem javul.

Úgy tűnik, a pápa még néhány lépcsőfokot sem tud megmászni légzési és mozgásszervi problémái miatt, így beszédét szerdán ismét segítője olvasta fel, miután a szentatya képtelen volt felszállni pápamobiljára– számolt be az AP News nyomán a Blikk.

A 87 éves pápa általános audenciáját idén először tartották a szabadban, a még hűvös Szent Péter téren, de most is segítője olvasta fel a beszédét.