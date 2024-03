Lelepleződött! Katalin hercegné manipulálta a róla készült fotót

Kiderült, hogy mi áll a furcsa családi kép hátterében, amit a walesi királyi pár osztott meg tegnap.

Katalin hercegné végre bejelentkezett a királyi család hivatalos oldalán, és annak érdekében, hogy megnyugtassa a rajongókat, megosztott magáról egy fotót. A családi kép, amin ő és három gyermeke, György és Lajos herceg, valamint Sarolta hercegné látható, sokaknak szemet szúrt. Úgy érezték, hogy valami nem stimmel a képpel: mesterséges intelligenciára vagy pedig elrontott photoshop-trükkre gyanakodtak.

Fotó: BBC

Hétfő reggelre még tovább erősítette a gyanús jeleket, hogy több neves fotóügynökség is törölte az érintett képet az oldaláról, manipuláció lehetőségére hivatkozva. Katalin hercegné most maga jelentkezett be a walesi hercegi pár hivatalos Instagram-oldalán, ahol megosztotta, hogy ő trükközött egy kicsit a photoshoppal:

"Ahogy az amatőr fotográfusok, időnként én is kísérletezgetek a képszerkesztéssel. Szerettem volna bocsánatot kérni, amiért a családi képünk, amit tegnap megosztottunk, megtévesztő volt" – osztotta meg a Vilmos herceg felesége, azonban arra nem tért ki, hogy milyen oka volt arra, hogy módosítsa a fotót.