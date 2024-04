Kétkulacsos Macron! Keményen kiáll Ukrajna mellett, miközben egyre több gázt vesz Putyintól

Folyamatosan nő a francia kereslet az orosz energiahordozó iránt, amit egyre élesebben bírálnak szerte Európában. Nem Párizs az egyedüli európai vásárló mindazonáltal: a CREA csütörtökön megjelent összesítése szerint a cseppfolyós halmazállapotú földgáz, az LNG az EU gázfogyasztásának mindössze öt százalékát tette ki tavaly, az uniós országok mégis több mint 8 milliárd eurót fizettek érte Moszkvának.

Párizs idén mostanáig 600 millió eurónál is többet fizetett Moszkvának gázbeszerzés ellentételezéseként, miközben a francia elnök következetesen szót emel Ukrajna szuverenitása mellett. A nyilvánosság előtt is gyakran megszólaló Emmanuel Macront bírálják az EU más tagállamaiban az oroszországi francia gázvásárlás megugrása miatt. A tavalyi esztendőhöz képest Franciaország oroszországi gázimportja növekedett a legnagyobb mértékben az Unióban.

A kép illusztráció. Cseppfolyósított földgáz (LNG) szállítása. Fotó: Wikipedia

A Politico az Energia és Tiszta Levegő Kutató Központ (CREA) elemzésére hivatkozik, a szakértők az év első három hónapjának adatait tárták a közvélemény elé. Mindez zúgolódáshoz vezetett az európai diplomáciában. Egyelőre név nélkül hallani véleményeket, miszerint képtelenség, hogy szavakban Franciaország Ukrajna támogatója, miközben egyre nagyobb összegeket fizet Oroszországnak.

A jelenség már az Ukrajna elleni orosz invázió előtt is fejtörést okozott az európai politikusoknak. Már a Krím elcsatolásakor, 2014-ben is egyértelmű volt, hogy az energiafüggőség több EU-s ország esetében kapóra jön Putyinnak céljai eléréséhez.

Az EU legnagyobb gazdasága, Németország sem lenne működőképes orosz energiaimport nélkül, s igaz ez számos más tagállamra is, köztük Magyarországra. Az energiaárak emelkedésével ráadásul kisebb vásárolt mennyiséggel is nagyobb profithoz jut Moszkva, mint az Ukrajna elleni invázió előtt, Ezt tovább fokozza,ha egyes államok részéről növekszik a kereslet az orosz energiahordozó iránt.

Franciaországban a szénhidrogének használata mellett az atomenergia előállítása is jelentős: több mint hatvan blokk épült meg, és az áramot termelő reaktorok száma is magas. Az energiaigény is jelentős, hiszen az erős gazdaság és a kiterjedt szolgáltató szektor is áramigényes. Az országot behálózó gyorsvasút hálózat, a 300-340 km/h-val száguldó TGV szerelvényeit is villany hajtja.

Az Európai Unióban összességében eddig sikertelen az a törekvés, hogy a csővezetékek hiányában is szállítható cseppfolyósított gáz, az LNG oroszországi beszerzése csökkenjen. A CREA csütörtökön megjelent összesítése szerint bár az LNG az EU gázfogyasztásának mindössze öt százalékát tette ki tavaly, az uniós országok több mint 8 milliárd eurót fizettek érte Moszkvának. A rendelkezésre álló adatok szerint legalább kilenc uniós ország vásárol orosz LNG-t - írja az Euronews.