Megszólalt Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese a márciusi Moszkva melletti terrortámadással kapcsolatban. Megnevezte, szerinte hogyan kapcsolódott össze Ukrajna az akciót végrehajtó iszlamista csoporttal. Medvegyev szerint a nyugati világ vezetőit is felelősség terheli.

Az Oroszországot egy cikluson keresztül vezető politikus a közösségi médiában tett közzé egy bejegyzést a nemrégiben az egész országot megrázó terrortámadás hátteréről. Elmondása szerint tudomása van arról, hogy a Moszkva melletti Crocus City Hall bevásárlóközpont elleni merényletet elkövető iszlamisták összejátszottak Kijevvel – írja a Portfolio.

Dmitrij Medvegyev. Fotó: government.ru

Azt állítja, az elfogott tettesek bevallották, egymillió rubel jutalmat ígértek nekik Ukrajnában, ha végrehajtják az akciót, majd a szomszédos ország irányába el tudják hagyni Oroszországot.

Medvegyev szerint az akcióban bűnrészesek a nyugati hatalmak vezetői is, név szerint meg is említve Joe Biden, amerikai-, valamint Emmanuel Macron francia elnököt, Rishi Sunak brit miniszterelnököt és Olaf Scholz német kancellárt. Arra is figyelmeztetett, hogy „ezt nem fogják elfelejteni”.

Mint ismeretes, a márciusi terrortámadás során négy tádzsik fegyveres tört be a Moszkva melletti Crocus City Hall nevű bevásárló- és szórakoztatóközpontba, ahol tüzet nyitottak egy rockkoncertre érkező emberekre. A támadás során mostanáig 144 ember veszítette életét, az eset az egész világot sokkolta. Az akcióért az Iszlám Állam afganisztáni leágazása, az IS-K vállalta a felelősséget. Ukrajna tagadja, hogy bármi köze lett volna a terrorakcióhoz. Az Egyesült Államok a támadást megelőző napokban figyelmeztette Moszkvát egy lehetséges terrortámadásra hírszerzési információkra hivatkozva, az egyik lehetséges helyszínként a Crocus City Hallt megjelölve.