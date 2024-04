Európa, irány a fegyverszoba – Meg kell állítani az orosz imperializmust

„Oroszország több mint két éve nem csupán indokolatlan és törvénytelen, agresszív háborút folytat Ukrajna ellen, Vlagyimir Putyin orosz elnök újra és újra világossá teszi azt is, hogy az együttműködés évtizedes megközelítéseinek hátat fordítva, birodalmi ambíciói messze túlmutatnak Ukrajnán. Amit ő támad, az maga az európai béke rendje” – ez a felütése annak a véleménycikknek, melyet a német, a francia és a lengyel külügyminiszter közösen jegyez a Politicoban.

Annalena Baerbock, Stéphane Séjourné és Radosław Sikorski kijelentik, napjainkban érkezett el

– írják.

Annalena Baerbock német, Stépane Séjourné francia és Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter. Fotó: AFP

A szövegben fontosnak tartották kihangsúlyozni a NATO alapelvét:

Azt is leszögezik,

Azt írják, az Egyesült Államok már régóta nagyobb terhet vállal magára, mint a NATO többi tagja. Ezért külügyminiszterek három fontos lépést fogalmaznak meg „a közös biztonságunkért viselt nagyobb felelősség vállalása érdekében”:

- A GDP legalább 2 százalékának védelemre fordítása minden NATO-tagállam esetében.

- Katonai képességeink korszerűsítése, a termelés felfuttatása és a méretgazdaságossági előnyök kiaknázása a kontinens teljes ipari potenciáljának kihasználásával.

- Befektetés a jövőbeli technológiákba, hogy megőrizzük technológiai előnyünket.

„Putyin agresszív háborújának két éve után is arra a téves számításra alapozza stratégiáját, hogy képes lesz kifárasztani Ukrajnát és túlélni a mi szankcióinkat, illetve Ukrajnának nyújtott támogatásainkat. Célja az is, hogy próbára tegye szövetségeseink egységét és elszántságát. Ezért az erőnek, az egységnek és az együttműködésnek kell vezérelnie a válaszunkat. Biztosítanunk kell, hogy az agressziója nem kifizetődő sem most, sem a jövőben”