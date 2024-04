Kitört az újabb háború: Irán több száz drónnal és cirkálórakétával indított támadást Izrael ellen

Az iszlám köztársaság első közvetlen támadása a zsidó állam ellen több mint 200 drón és rakéta bevonásával zajlott, a művelet széles körű regionális konfliktus veszélyét hordozza.

Irán több mint 200 drónt, illetve cirkáló- és ballisztikus rakétát lőtt ki Izraelre szombat este, az Iszlám Köztársaság első direkt támadásában a zsidó állam ellen. A két ország között évek óta zajló árnyékháború nyílt katonai konfliktussá válása egy széles körű regionális háború kirobbanásával fenyeget.

Működésbe lépett az izraeli légvédelem Jeruzsálemben Fotó:AFP

Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése szerint a példátlan támadásban drónokat, cirkáló- és ballisztikus rakétákat vetettek be az irániak. Az izraeli légvédelem az amerikai, jordániai és brit légierő támogatásával Szíria, Irak és Jordánia felett számos drónt és néhány cirkálórakétát is elfogott, mielőtt azok helyi idő szerint hajnali 2 óra körül elérték volna Izraelt – írja a The Guardian

A többi drónt és rakétát Izrael területe felett a Vaskupola légvédelmi elfogórendszer hatástalanította, mely számos detonációval világította be az éjszakai égboltot, miközben Tel-Avivban, Jeruzsálemben és más városokban megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az izraeli légierő repülőgépeinek dübörgését az egész országban hallani lehetett vasárnap kora reggel.

A The New York Times izraeli hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írta, a fő célpontok az Izrael által megszállt megszállt Golán-fennsíkon, észak-Izraelben, valamint délen a Negev-sivatagban lévő izraeli katonai létesítmények voltak. Az IDF szóvivője szerint közel 300 drónt, illetve rakétát indított Irán izraeli célpontok ellen, a támadó harci eszközök, 99,99 százalékát elhárította az izraeli légvédelem. Teherán libanoni szövetségese, a Hezbollah az iráni bombázással egy időben rakéták sorozatát lőtte ki a Golán-fennsíkra, és az Irán által támogatott jemeni húszi-erők is azt állították, hogy ők is csatlakoztak a támadáshoz.

Néhány lövedék áthatolt a védőpajzson, az egyetlen áldozat egy 10 éves kisfiú volt egy dél-izraeli sivatagi város közelében. Az IDF közölte, hogy egy meg nem nevezett dél-izraeli katonai támaszpontot is eltaláltak, a károk azonban nem jelentősek.

Teherán ENSZ-képviseletén keresztül bejelentette, a tömeges légitámadás, melyet "Igaz ígéret hadműveletnek" nevezett, megtorlás volt a damaszkuszi iráni diplomáciai képviselet konzuli épületének április 1-jén történt bombázása miatt. Irán ezzel az ügyet lezártnak tekinti, hacsak Izrael nem tesz további lépéseket.

"Az ügyet lezártnak lehet tekinteni. Ha azonban az izraeli rezsim újabb hibát követ el, Irán válasza lényegesen súlyosabb lesz"

- áll az X közösségi médiaplatformon közzétett közleményben.

"Ez konfliktus Irán és a gaz cionista rezsim között zajlik, amelyből az USA-nak távol kell maradnia!"

– hangsúlyozták.