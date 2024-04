Az ellenzéket apró darabokra törő Orbán Viktor mára elvesztette a fonalat – De senki se higgye, hogy a miniszterelnöknek vége

A múlt hét végén azonban megkérdőjeleződött az uralma, amikor több tízezer tüntető gyűlt össze Budapesten, és a bukását követelte.

„Orbán Viktor 1998-tól 2002-ig, majd 2010-től napjainkig kormányozta Magyarországot. Ez idő alatt uralta a magyar politikát és nagy mértékben a magyar életet is. A múlt hét végén azonban megkérdőjeleződött az uralma, amikor több tízezer tüntető gyűlt össze Budapesten, és a bukását követelte” – így kezdődik George Friedman legfrissebb jegyzete, amit a szerző az általa fenntartott Geopolitical Futures nevű oldalon tett közzé, és amelyet a Hvg.hu szemlézett.

A magyar kormányfőt személyesen is ismerő stratéga megjegyezte, mióta Orbán több mint egy évtizede átvette a miniszterelnökséget, a magyar ellenzék széttöredezett, és általában véve hatástalan.

George Friedman. Fotó: Wikipedia

"Ezért az, hogy ennyi idő elteltével ennyi ember gyűlik össze a kormányzása ellen, megdöbbentő esemény, függetlenül attól, hogy ez a leváltásához vezet-e”

– írta a magyar származású, nemzetközileg elismert amerikai geopolitikai stratéga, akit 2022 nyarán Orbán Viktor a Karmelita kolostorban is fogadott.

Friedman a jegyzetében arról ír, Magyarország vezetőjeként Orbán olyan ideológiát teremtett, amely más országokra is hatással volt. Ennek két pillére a Magyarországra irányuló migrációval szembeni ellenállás, ami ellentétes volt az európai liberalizmussal, illetve ellenséges viszonyulása az úgynevezett „woke” kultúrával szemben. Friedman szerint Orbán ideológiájának hatása elérte az Egyesült Államokat is, így Donald Trumpot is, akivel márciusban is találkozott.

Amerikai útjáról visszatérve úgy tűnt, Orbán politikailag biztonságban van Magyarországon. Eddigre azonban már egy erőteljes Orbán-ellenes erő lappangott, amely arra a meggyőződésre épül, hogy az Orbán-rezsim korrupt, és hogy különböző tagjai a nép kárára gazdagodnak meg – írja Friedman.

A geopolitikai elemző kifejtette, Magyarország szakított NATO-szövetségeseivel, amikor a miniszterelnök az orosz invázió előtt, miközben a NATO próbálta meghatározni a stratégiáját, Moszkvába utazott, hogy találkozzon Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Ezen a találkozón Orbán azt sugallta, Oroszország követelései észszerűek, és azt mondta, hogy a Kreml elleni szankciók nem fognak működni – olvasható a jegyzetben a 24.hu írása szerint.

„Orbán régóta hatékony politikus. Ez még inkább zavarba ejtővé teszi a múlt heti eseményeket. Úgy tűnik, Orbán elvesztette a fonalat, és ha Budapesten politikai váltás történik, akkor lehetséges, hogy a NATO-val, Oroszországgal és egyebekkel kapcsolatos magyar álláspont is megváltozik. De Orbánnak még nincs vége. És még ha így is van, nem világos, hogy ellenfeleinek van-e olyan víziója, amely elég messzire megy a korrupció iránti megvetésükön túl ahhoz, hogy szélesebb körű változást hozzon Magyarországon”

– írta Friedman.