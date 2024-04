Lenácizta a Red Bull-botrány résztvevőit Bernie Ecclestone – A Forma-1 volt ura szerint Horner bűne ugyanúgy fog feledésbe merülni, mint Hitleré

Németország II. világháború utáni megítélésének gyors megváltozásához hasonlította a Red Bull belharcának lecsengését Bernie Ecclestone. A Forma-1 korábbi vezetője szerint gyorsan gyógyulnak a sebek a háborúk után, így valószínűnek tartja, hogy a Red Bullnál is elültek a Christian Horner körüli hullámok.

A 2024-es F1-es szezon első két versenyhétvégéjén még minden a Red Bull belharcáról szólt, magánbeszélgetéseket szivárogtattak ki, és úgy tűnt, robbanásközeli állapotok uralkodnak a csapat vezetőségében, amelyek akár Horner távozásával is járhatnak. Azóta viszont nemcsak a nyilvánosság számára, hanem a hírek szerint a színfalak mögött is elült a vihar, Horner pozíciója megerősödni látszik a Red Bullon belül, noha az ellene zaklatás miatt panaszt tevő nő civil bírósági pere miatt még nem zárhatja le az elmúlt hónapok történéseit – írja a racingline.hu

Bernie Ecclestone brit üzletember Fotó: Simple Wikipedia

Az F1-et a Liberty Media 2017-es hatalomátvételéig irányító Ecclestone máig szoros kapcsolatban áll Hornerrel, elmondása szerint tőle tudja, hogy Geri Halliwell-lel való házassága sem sínylette meg a magánéletére is kiható botrányt. A 93 éves üzletember nem először áll elő érzékeny második világháborús analógiával – néhány éve Adolf Hitler méltatása miatt kellett magyarázkodnia –, de elmondása szerint hasonló folyamatokat lát most lejátszódni kicsiben a Red Bullnál, mint 1945 után a háborúban vesztes Németország megítélése kapcsán.

„Már béke van, Christian pedig arról tájékoztatott, hogy Gerivel is minden fantasztikus. Úgy tűnik, hogy Max (Verstappen) is marad, és ugyanaz a helyzet, mint minden háború esetén, az emberek nagyon gyorsan tovább tudnak lépni. A második világháború után beszélni sem volt szabad Németországról, a zsidók nem is akartak vásárolni tőlük semmit, ami teljesen érthető volt. Nem sokkal később viszont mindenki elfelejtette ezt, és ők is elkezdtek Mercedesekkel járni”