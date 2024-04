Lángba borulhat a világ – Izrael megtámadta Iránt

Ma hajnalban a zsidó állam drónokkal támadta meg Iránt, a célpont egy olyan légibázis volt, amelynek közelében nukleáris létesítmény is van.

Izraeli rakéta csapódott be iráni területen, az iráni állami média beszámolója szerint Iszfahán térségében három drónt lőttek le. A városban van az iráni légierő egyik fontos bázisa, és egy nukleáris létesítmény is, amelyet azonban nem ért találat – írja a The Guardian. Az ország több városában felfüggesztették a repülőjáratokat, és aktiválták a légvédelmi rendszert. Az izraeli hadsereg egyelőre nem kommentálta a történteket az AP megkeresésére.

Nem hallgatott a Nyugatra Izrael, és ma hajnalban megtámadta Iránt Fotó: AFP

Izrael lépését a héten az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetői is igyekeztek megakadályozni, tartva attól, hogy ezzel egy visszafordíthatatlan erőszakspirálba sodródhat a Közel-Kelet. A mostani csapás válasz volt az Izraelt az előző hétvégén ért nagy iráni támadásra: annak az előzménye pedig az volt, hogy az április 1-jén Izrael Szíriában, Damaszkuszban lebombázta Irán nagykövetségét, és több iráni parancsnokot is megöltek – számolt be az Index.