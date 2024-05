Alig nyerte meg, máris botrányba került az Eurovízió győztese – Szerinte az Eurovíziónak is szüksége van javításra

A svájci győztes, Nemo olyan nagy hévvel rázta a győzelmi ereklyéjét, hogy túl nagy erővel csapta a földhöz, így az üvegből készült trófea eltörött.

Idén egy svájci előadó vehette át az Eurovíziós Dalfesztivál trófeáját. Nem sokkal később azonban nemhogy a trófeát törte el az énekes, de még elmondása szerint még az ujját is – közölte a szeretlekmagyarorszag.hu.

Május 11-én, szombaton tartották a 2024-es Eurovíziós Dalfesztivál nagydöntőjét a svédországi Malmőben, ahol – Hollandia kizárását követően – összesen 25 ország képviseltethette magát.

Az idei Eurovíziós Dalfesztivált az összpontszám (591 pont) alapján végül a svájci Nemo nyerte meg. Miután a magát nembinárisnak valló – s ezzel a dalfesztivál történelmének első nembináris győzteseként – 24 éves svájci énekes-dalszerző átvette a trófeát, katasztrófa történt a színpadon.

Nemo meghatódottságában annyira nagy hévvel rázta a győzelmi ereklyéjét, hogy túl nagy erővel csapta a földhöz, így az üvegből készült trófea eltörött.

Nemo elárulta, hogy be kellett csempészniük a nembináris zászlójukat az eseményre, miután az eurovíziós szervezők közölték velük, hogy nem használhatják a zászlós felvonuláson vagy a fellépésük során – közölte a mandiner.hu.

