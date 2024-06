Vajon hol a legdrágább egy korsó sör Európában?

Készült egy kimutatás a sör európai árait illetően, hiszen a foci-Eb és a sörfogyasztás sok esetben kéz a kézben járnak.

Ahol foci van, ott fel fog bukkanni néhány söröskorsó is, vagyis kijelenthető, hogy a jelenleg is zajló Foci-Eb alatt nemcsak az egyes csapatok teljesítménye van hatással a közgazdaságra, hanem a sörfogyasztás is. Ennek kapcsán a Numbeo, a saját felhasználói által generált, a világ nagyvárosainak megélhetési költségét összegző oldal megmutatta, milyenek a sörárak Európában – írja a Világgazdaság.hu

Forrás: Pixabay

Íme a TOP-lista 0,5 liter sörre számolva

1. Reykjavík: 10 euró

2. Oslo: 9,6 euró

3. Koppenhága: 8 euró

4. Helsinki: 8 euró

5. London: 7,7 euró

6. Párizs: 7 euró

7. Bern: 6,7 euró

8. Stockholm: 6,7 euró

9. Dublin: 6,5 euró

10. Amszterdam: 6,5 euró

Budapest a 25. a listán, nálunk 2,5 euróba kerül fél liter sör. A listán előttünk Ankara szerepel 2,9 eurós árral, mögöttünk/mellettünk pedig Pozsony és Tirana, szintén 2,5 eurós árakkal.