Shane Tusup a legutóbb vele készült interjúban bevallotta, önvizsgálatot tartott.

Interjút közölt Shane Tusuppal az Eurosport Hosszabbítás nevű oldala. Az amerikai edző ebben a korábbiakhoz képest egészen más arcát is megmutatja.

Tusup, aki első tanítványával, Hosszú Katinkával minden létező címet – közte három olimpiai bajnoki aranyat – megnyert, volt Magyarországon az év edzője is, most Szilágyi Liliánát igyekszik felkészíteni a jövő nyári tokiói olimpiára.

Teljesen szétszedtük a technikát, máshogy táplálkozik, máshogy végzi az edzéseket és másfajta edzéseket is végez. Azt mondanám, hogy ilyen viszonylatban egy teljesen új Liliána született. A táplálkozási zavarai már a múlté és elképesztő, hogy mennyire profi lett. Motiváltan készül minden nap, sőt olyan is előfordult, hogy azt mondtam most ennyi elég, de ő még rá akar tenni egy lapáttal

- mondta az edző.

Arról is beszélt, hogy nem kifejezetten edzőnek tarja magát.

Mindig is hangoztattam, hogy nem kifejezetten edzőnek tartom magam, hanem egy magasabb fokozatra, egy magasabb teljesítményre sarkalló szakembernek. Csapatban gondolkodom minden egyes pillanatban és ezért a sportolót is csapattagként kezelem. Ugyanakkor a munkám is sokkal összetettebb, mint egy edző munkája. Van egy koncepcióm, ami nagyon összetett és ezt a koncepciót próbálom a sportolóim számára érthetővé és működővé tenni. A lényeg a munkabírás és a teljesítmény fokozásán van, de ezzel egyidőben én nem csak az edzésüket felügyelem és a teljesítményüket elemzem, hanem többek között a mentális felkészítésre is nagy hangsúlyt fektetek és minden más olyan összetevőre, amely csúcsra tudja juttatni őket.