Az Újpest 2-1-re legyőzte szombaton a házigazda Paksot a labdarúgó OTP Bank Liga 2020/21-es szezonjának első fordulójában.

A fővárosi lila-fehérek 2015. október 17. óta nem kaptak ki a Pakstól, azóta három döntetlen mellett ez már a 11. sikerük volt.

Ezzel a találkozóval avatták fel a felújított Fehérvári úti stadiont.

Az első félidőben a játék képe alapján is jobb volt az Újpest, de a hivatalos statisztika is azt támasztotta alá, hogy a lila-fehérek játszanak veszélyesebben. A fővárosiak viszonylag hamar vezetést szereztek, utána a kapufát is eltalálták egyszer, és a paksi kapusnak összességében több dolga volt az első 45 percben, mint a vendégek hálóőrének.

Fordulás után újabb újpesti helyzetek voltak, majd a második fővárosi gól is megszületett. Ezt megelőzően azonban hat-hét percig állt a játék, mert a pálya locsolórendszerének egy része váratlanul beindult.

A paksiak nagyon lassan tértek magukhoz, de 15 perccel a lefújás előtt egygólosra csökkentették a különbséget. A játékvezető a locsolórendszer okozta kényszerszünet miatt 11 percet hosszabbított, de a Paksnak ez sem volt elég az egyenlítéshez, így az Újpest elvitte a három pontot a Fehérvári úti stadionból.

