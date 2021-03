A 19 éves Timur Fajzutgyinovot, a Dinamo Szentpétervár jégkorongosát múlt héten találták fejbe találtak egy koronggal meccs közben.

Az orosz juniorligában (MHL) játszó HMK Dinamo Szentpétervár csapatkapitányát a Lokomotiv Jaroszlavl elleni idegenbeli találkozón találta el az ellenfél játékosa, amikor az csak be akarta lőni a pakkot a támadó harmadba. Fajzutgyinov azonnal a jégre rogyott, látszott, hogy nagy a baj, azonnal kórházba is szállították – írja az Index.

Kómába esett és intubálni kellett, az életmentő műtéteket viszont nem tudták végrehajtani rajta a jaroszlavli kórház rossz felszereltsége miatt.

Kritikus helyzete miatt viszont az sem lehetett megoldás, hogy átszállítják másik kórházba, ezért az intézmény megpróbált beszerezni minden olyan eszközt, amivel segíthetnek az állapotán, de már késő volt, kedd reggel elhunyt a tehetséges hátvéd.

I don't feel comfortable putting all of the details out there, but Faizutdinov's condition is getting worse. This is a really terrible situation for him and his family. Please keep him in your thoughts and prayers. https://t.co/DKSwxkC7oK