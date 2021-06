Majdnem 0-1 maradt: Christiano Ronaldót alig akarták beengedni a Puskás Arénába – videó

A világklasszis focista beengedéséről egy videó is készült, amit a Twitteren tettek közzé.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

Kedd este a Puskás Arénában Portugália 3-0-ra legyőzte Magyarországot. A mérkőzés során Cristiano Ronaldo két rekordot is megdöntött: ő lett az első futballista, aki már öt Európa-bajnokságon is játszott, és ugyanennyin gólt is szerzett – írja az index.hu.

A brit ITV Twitter-oldalán jelent meg egy videó, amin jól látszik, hogy hiába a világhír, Ronaldót csak nagy nehezen engedték be a Stadionba, hogy magabiztosan megnyerhesse a válogatottnak a meccset. Az Európa-bajnokság főorvosa ugyanis csak azután engedte tovább, hogy tüzetesen megvizsgálhatta a nyakában lógó belépőt. Még futott is utána ezért.

Forrás: index.hu

