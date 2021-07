Tokiói olimpia: 12. lett Bragmayer Zsanett triatlonban

A magyar női triatlonos között ez a legjobb helyezés, a korábbi csúcs még 2000-ben született Edöcsény Nóra 19. helyezésével.

Bragmayer Zsanett a 12. helyen végzett a női triatlonosok versenyében kedden a tokiói olimpián, míg a másik magyar, Kovács Zsófia kiesett.

Bragmayer Zsanett a világméretű koronavírus-járvány miatt elhalasztott 2020-as tokiói nyári olimpia női triatlonversenyében az Odaiba Kikötőparkban 2021. július 27-én.

Az 56 fős mezőnyt az időjárás ezúttal alaposan próbára tette. A kezdést jégeső nehezítette – ezért 15 perces késéssel tudtak rajtolni –, a folytatást szél és hideg hőmérséklet, majd a végén már mindez páraként jelentkezett.

Az 1,5 kilométer úszásból, 40 kilométernyi kerékpározásból, 10 kilométeres futásból álló távon az esélyesek ötfős csoportja kerékpáron már meglépett, Bragmayer az üldözők között azonban nagyszerűen tartotta magát. Az utolsó számra a 12. helyen vágott neki, amelyet bravúrral meg is tartott. A magyar női triatlonosok közül ez a legjobb olimpiai helyezés, az eddigi csúcsot Edöcsény Nóra 2000-es szereplése jelentette, aki Sydneyben a 19. volt.

Bragmayer az MTI-nek kiemelte: azzal a céllal érkezett Tokióba, hogy megdöntse Edöcsény magyar olimpiai rekordját, illetve azon belül inkább a legjobb tizenöt közé kerüljön. A plusz helyezést már ajándéknak tekinti. Hozzátette: az év elején inkább a váltós szerepléstől várt jobb eredményt, de miután jól sikerült az edzőtábora, és a tavaszi versenyszezonban is jó ment, inkább az egyénire tevődött esetében a hangsúly.

"Engem nem zavart meg az eső, és az, hogy csúszik a rajt, mert a többséggel ellentétben szeretek extrém körülmények között versenyezni. Bringán jól kanyarodok, jók a gumijaim, csak arra kell figyeljek inkább, hogy ne kerüljek bukásba. Mondjuk mázlim azért volt, mert közvetlenül előttem és mögöttem is estek, de én kimaradtam ezekből" – mondta. Hozzátette: amikor elállt az eső, megjött a meleg és a pára, így futáson igyekezett folyamatosan frissíteni a lábait és a tarkóját.

"Nem tudtam, hogy hányadik helyen indultam el futni, de túl nagy jelentőséget nem is tulajdonítottam neki. Volt, hogy kicsit hátrébb csúsztam, de közben tudtam előzni is. Inkább arra figyeltem, hogy a saját iramomat tudjam tartani. Sokáig nem is volt ezzel gondom, az utolsó körben viszont már voltak bajok. Jöttek mögöttem, de már meg akartam tartani a helyemet, ami aztán úgy is összejött, hogy leesett a cukrom, kicsit szédültem, és az egésznek a vége már nincs is meg teljesen" – nyilatkozta.

Bragmayer a vegyes váltóról elmondta: ő lesz a magyarok első embere, és akár egyszámjegyű helyezést is el tud képzelni.

A harmadik olimpiáján induló Kovács Zsófiát közben lekörözték, így 19 társához hasonlóan nem tudta befejezni a versenyt.

Kovács az MTI-nek elmondta: két napja meghúzta a vállát, így az úszás során berövidült a kartempója, az első szám pedig nagyon rosszul sikerült neki.

"Jelentős hátrányt szedtem össze, a depóban már világosan láttam, hogy a mezőny nagyobb része addigra elment. A bringára egyedül ültem fel, és mindent elkövettem, hogy felzárkózzam. Szedtük össze egymást a többiekkel, kialakult egy hátsó sor, de az utolsó körre már csak úgy mehettünk ki, hogy végig a biztonsági sávban kellett tekernünk. Ezt meg is tettük, de a futást ennek ellenére mégsem tudtuk elkezdeni, a depóban nem engedtek oda minket a cipőinkhez. Nagyon sajnáltam, hogy nem tudtam futni, mert valami jó közepes helyezést talán elérhettem volna" – nyilatkozta.

Hozzátette: most nagyon csalódott, de próbálja majd ezt az érzését mielőbb félretenni, hogy a szombati vegyes váltóra koncentráljon, társai és maga miatt is.

"Jó kis versenyre van kilátás, jó kis csapatunk van" – mondta.

Az aranyérmet a 33 éves bermudai Flora Duffy szerezte meg nagy fölénnyel. Ez volt Bermuda első olimpiai aranyérme.

A férfiak versenyében hétfőn a magyarok közül Bicsák Bence a hetedik, Tóth Tamás pedig a 29. helyen végzett.

Eredmények:

triatlon, nők, olimpiai bajnok:

Flora Duffy (Bermuda) 1:55.36 óra

2. Georgia Taylor-Brown (Nagy-Britannia) 1:56.50

3. Katie Zaferes (Eghyesült Álalmok) 1:57.03

...12. Bragmayer Zsanett 2:00.00

Kovács Zsófia helyezetlen.

