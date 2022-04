Fel sem fogható számok: ennyibe kerülne újraépíteni Ukrajnát

Lassan két hónapja zajlik az orosz-ukrán háború és egyelőre nem is látszik a megoldás, ami majd elvezethet a békéhez. Az viszont már most látszik, hogy hatalmas összeg kell majd Ukrajna újjáépítésére, hiszen az ipari és közlekedési infrastruktúra komoly károkat szenvedett el, naponta látni képeket szinte teljesen lebombázott városokról. Az első becslések szerint százmilliárd dolláros nagyságrendűek a károk, vagyis Magyarország egyéves nemzeti összterméke is kevés lenne az újjáépítéshez.

Még tart a háború, de a károk már látszanak

Folyamatosan érkeznek a képek Ukrajna lebombázott városairól, gyárairól, repülőtereiről, ez pedig az emberéletben mért veszteség mellett komoly gazdasági károkat is okoz az országnak. Egyelőre nem látszik a rombolás vége, hiszen ehhez le kellene zárni a háborút, de az első becslések már most megszülettek az újjáépítés lehetséges költségeiről.

A Centre for Economic Policy Research (CEPR) szakértői a korábbi háborúk tapasztalatai és az eddig látott károk alapján most

220-540 MILLIÁRD DOLLÁRRA TESZI AZ UKRÁN ÚJJÁÉPÍTÉS KÖLTSÉGEIT – ÍRJA AZ ECONOMIST.

A fenti összeg felső határa több mint négyszeres az ország háború előtti éves GDP-jének, de még a 200 milliárd euró is négyszerese a teljes Európai Unió éves külső segélyprogramjainak. A magyar éves nemzeti össztermék 155 milliárd dollár körül van, vagyis ez még a legoptimistább esetben sem lenne elegendő, ha pedig a legrosszabb forgatókönyv valósul meg, akkor a háromszorosára is szükség lehet.

A Kiyiv School of Economics becslései szerint eddig a lakóházakban közel 30 milliárd dolláros kár keletkezett, de majdnem ekkora az utakban tapasztalható veszteség is. A repterek, kikötők és vasútvonalak újjáépítése közel 10 milliárd dollárba kerülhet. Ezekre jönnek még a lebombázott kórházak, iskolák, katonai létesítmények és az egyéb károk.

Persze minél tovább tart a háború, annál magasabb lehet majd a végső számla, ehhez pedig csak hozzájárulhat az ukrán gazdaság meredek visszaesése. Egyelőre csak becslések vannak arról, mennyivel zsugorodhat idén az ukrán GDP, nemrég a Világbank azt jósolta, hogy akár felére is zuhanhat a gazdaság. Az egyik jó módszer a gazdasági aktivitás mérésére a villamosenergia-fogyasztás, ez nagyjából harmadával esett vissza a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Az ukrán jegybank felmérése szerint a cégek 30 százaléka teljesen leállította termelését az országban, további 45 százalékuk pedig csökkentett kapacitással működik.

Az ukrán gazdaság háború előtti helyzetéről, illetve az újjáépítés potenciális részleteiről a Portfolio.hu oldalán olvashatnak.