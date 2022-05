Fenomenális hajrával lett angol bajnok a Manchester City

Szuperszorosra sikerült az angol futballbajnokság, a Premier League utolsó fordulója, ugyanis a zárómeccsek előtt még a Manchester Citynek és a Liverpoolnak is volt esélye a bajnoki címre – írja a Telex.hu.

Igaz, a City indult jobb helyzetből, mert 90 ponttal mentek neki hazai pályán az Aston Villa elleni meccsnek, míg a Liverpool 89 ponttal kezdte a Wolverhampton elleni bajnokit szintén otthon, vagyis egy győzelem biztosan bajnoki címet ért a manchesteri klubnak. Aminek egyébként van érzéke a drámához, hiszen pont tíz éve, 2012 májusában úgy lett bajnok a City, hogy Sergio Aguero az utolsó percekben kotorta be a gólt, mellyel 44 év után ünnepelhetett bajnoki címet a klub.

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Most is nehezen indult a hajrá, ugyanis az Aston Villa az első félidőben gyakorlatilag az egyetlen helyzetéből betalált, és előnnyel fordult a második félidőre. Közben a Liverpool is hátrányba került, de nekik hamar sikerült egyenlíteni – ez akkor pontegyenlőséget jelentett a bajnoki címre pályázó csapatoknál, ami még mindig a Citynek kedvezett, de nem volt egy életbiztosítás.

A Manchester City ennek fényében megnyomta a második félidő elejét, és nagy nyomás alatt tartotta a vendégcsapatot, a gól azonban csak nem akart megszületni. De szenvedett a Liverpool is, nekik sem sikerült betalálni hazai pályán a papíron gyengébb ellenfélnek. Mindez így ment a Manchester City-Aston Villa 69. percéig, amikor a vendégcsapat megszerezte a második gólját, Coutinho egy szép találattal 2-0-ra növelte a vendégek előnyét. Ez még mindig nem jelentette a City vesztét, ellenben ha a Liverpool talált volna egy gólt, akkor már a liverpooli klub állt volna az élen.

5 perc alatt 3 gól

A City észhez is tért. A 76. percben a csereként beállt Gündogan szépített, nem sokkal később pedig Rodri is betalált, megvolt az egyenlítés ezzel. És ez még nem volt a vége, mert a 81. percben a harmadik is meglett, ismét Gündogan talált be, vagyis 5 perc alatt három gólt vágtak az extázisban játszó manchesteriek.

Közben a Liverpool is megszerezte a vezetést Szalah révén, ám amíg a Manchester City előnyben volt, addig ezzel nem sokat értek a liverpooliak.

Manchesterben viszont már nem született újabb gól, és ez azt jelentette, hogy a City 3-2-re nyert és 93 ponttal lett angol bajnok, mögötte egy ponttal lemaradva végzett a második helyen a Liverpool. Utóbbi még javíthat a szezonján, ugyanis szombaton Bajnokok Ligája-döntőt játszik a Real Madrid ellen.