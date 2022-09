Gulácsi: még szebb a siker, hogy Szalai lőtte a győztes gólt

A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szalai Ádám a napokban jelentette be, hogy lemondja szereplését a nemzeti együttesben. A magyar labdarúgó-válogatott egygólos győzelmet aratott a németek vendégeként Lipcsében a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában pénteken. Természetesen Orbán Viktor is rátelepedett a győzelemre, záporoztak a gratulációk.

A játékosok a csapatmunkát emelték ki elsődlegesen a magyar labdarúgó-válogatott németek felett aratott pénteki 1-0-s győzelmével kapcsolatban, és a gólszerző csapatkapitányt, Szalai Ádámot méltatták – írja az MTI.



Fotó: A győztes magyar válogatott játékosai a Himnuszt éneklik, középen Szalai Ádám csapatkapitány, a győztes gól szerzője a labdarúgó Nemzetek Ligája A divíziója 3. csoportjában, a Németország-Magyarország mérkőzés után a lipcsei Red Bull Arenában 2022. szeptember 23-án. A magyar csapat 1-0-ra nyert. MTI/Illyés Tibor

Szenzációs ilyen csapatok ellen nyerni, mint Anglia és most Németország, főleg úgy, hogy meg is érdemeltük. Persze előfordult, hogy beszorítottak minket, de ez inkább passzív fölény volt, mert nem tudtak helyzeteket kialakítani. Még 1-0 után is nekünk voltak tisztább lehetőségeink. Jól védekeztünk, jól zártuk le a területeket, nem tudtak velünk mit kezdeni