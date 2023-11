Hosszú Katinka hatalmas bejelentés tett: Célja, hogy Párizsban a hatodik olimpiáján is ott legyen, folytatja úszókarrierjét

Folytatja úszókarrierjét Hosszú Katinka – nyilatkozta az Indexnek az úszó.

Hosszú Katinka a szülés után azzal a céllal állt neki újra edzeni, hogy 2024 nyarán, Párizsban a hatodik olimpiáján is ott legyen. A háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és 15-szörös Európa-bajnok sportoló várhatóan jövő április-májusban tér vissza, hogy megküzdjön az ötkarikás részvételért.

Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó a római vizes Európa-bajnokságon 2022. augusztus 14-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Az Indexnek adott exkluzív interjúban Hosszú Katinka beszélt arról is, hogy a szülés után mikor kezdte újra az edzéseket, és hol tart most, valamint, hogy milyen versenyszámokban tartja reálisnak a párizsi részvételt.

Kamília születése után orvosilag hat hétig lett volna elvárt, hogy egyáltalán ne mozogjak, de a vége felé ha óvatosan is, egy picit csaltam. Azóta ma már napi két-három órát fixen tudok edzeni, ami a régi idők akár nyolc-kilenc órás terhelésénél lényegesen kevesebb, de a semminél mégis sokkal több

- mondta Katinka az Indexnek. Hozzátette:

A terhesség során felcsúszott kilókon is azt látom, hogy már alakulok, a jelentős részük mostanra lement. Remélem, januárban eljutok egy melegövi edzőtáborba, már csak a pici miatt is, hogy ne kelljen a világ végére utazni. Dubai ideális megoldás lehet: relatíve könnyen elérhető, mindig meleg van, nincs nagy időeltolódás, lehet edzeni ezerrel. Biztosan viszünk magunkkal valakit, aki dajkálja Kamíliát, hogy addig is zavartalanul tudjunk készülni.