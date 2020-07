"Azt hiszem, megmutattátok" – fantasztikus bepillantást engedett Majka családi életébe – FOTÓ

Családi képet posztolt a rapper.

A népszerű rapper-műsorvezető, Majka és családja egy fotózáson vett részt, melyről természetesen egy fotót is megosztott Instagram-oldalán.

A család tagjai egyszerűen ragyognak a képen, mind párja Hajnalka, mind két gyermeke, Marián és Olivérről is lesüt a boldogság.

A kép láttán természetesen a rajongók is elolvadtak, egy hozzászóló ezt írta:

"A Harmónia tükröződik a képen is. Jó párost alkottok és ez a gyerekeken is látszik... Vigyázzatok egymásra és őrizzetek a lángot mi összeköt benneteket. Azt hiszem megmutattatok az elmúlt 10 év alatt, hogy közszereplők is élhetnek harmonikus családi életet...kamerákon kívül is"