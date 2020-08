Végre interjút adott Meghan Markle: örül, hogy otthon már nyíltan beszélhet

Interjút készített a 19thNews Meghan Markle-lel, méghozzá első alkalommal azóta, hogy Amerikába költöztek – szúrta ki a Blikk.

A cikk szerint Meghan most a királyi családról és róluk megjelent könyv miatt aggódhat, ugyanis a kötet akár károkat is okozhat a királyi családban. A 347 oldalas könyv ugyanis Harry és Meghan magánéletét is taglalja, beleértve a pár csalódásait a palotafalak mögött zajló életben – írják.

A Mirrorra hivatkozva hozzáteszik: egy bennfentes szerint „A szabadság nyomában. Harry és Meghan – egy modern királyi család” című könyv igencsak egyoldalú beszámolót készít, ami miatt akár meg is romolhat Harryék viszonya az idősebb családtagokkal.

Ugyanakkor sok kérdést vet fel az is, hogy Harry és Meghan mennyire szóltak bele a könyv elkészülésébe – az írók állítása szerint interjút nem készítettek a párral, ehelyett több mint 100 forrásból merítkeztek, beleértve a pár belső köreit is.

A könyv utolsó oldalán szereplő szerzői jegyzetekben elismerik azonban, hogy beszéltek a párral, sőt Vilmos herceg is azt állítja, hogy Meghanék összejátszanak a médiával – írják, hozzátéve: éppen ezért a könyvet sokan Andrew Morton Diana hercegnő 1993. évi életrajzához hasonlítják, amelyről aztán kiderült, hogy a walesi hercegnő erősen megerősítette az újságíró szavait.

Meghannel a 19thNews a rasszizmusról is beszélt:

"Véleményem szerint nem újdonság látni a rasszizmust és az öntudatlan elfogultságot. De ennek ellenére azt hiszem, hogy látni kell a jelenleg zajló változásokat, amelyek olyanok, amikre várok, amelyeknek a részese lehetek. Szeretném hallatni a hangom olyan módon, ahogyan ezelőtt nem tehettem volna. Tehát igen, jó itthon lenni"

– fogalmazott Meghan.

