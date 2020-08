Horváth Charlie az elmúlt hónapok gyötrelmeiről beszélt, hogy mekkora szükségük van most a támogatásra.

Június közepe óta, mióta engedélyezték az ötszáz fő alatti bulikat, több kis bulit is lenyomtunk, de aki követ mer ránk dobni, az azt értse meg, hogy idén így is ötven koncertünk maradt el, és ebből most visszajön egy, amit rendesen megfizetnek, de ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából.

Gondolkodtam rajta, elfogadjuk-e a lehetőséget, de arra jutottam, hogy igen, mert megérdemeljük. Mi ebből élünk, és ha nem kapunk pénzt, kaját se tudunk venni – nyilatkozta Horváth Charlie a Blikknek a raktárkoncertekről, amit az állam 7,5 milliárd forinttal támogat.

Az énekes azt mondta, hogy volt egy kis megtakarítása, ezért szerencsésnek tartja magát. a vírustól nem fél, de betartja az előírásokat.

Címlapkép: Facebook/Horváth Charlie hivatalos oldala

(blikk.hu)