A csinos műsorvezető bevallotta: szoptatás után úgy döntött, kés alá fekszik. Ám lehet, hogy nemsokára kisebb keblekkel láthatjuk a képernyőn.

Nádai Anikó az Instagramon válaszolt meg pár kérdést, és többek között a mellműtétje is szóba jött – írta meg elsőnek a Life.hu.

Anikó azt írta,

Egy kisregényt lehetne írni arról, hogy a nő hogyan látja a saját melleit. De abban talán egyetérthetünk, hogy szinte kivétel nélkül mind találunk rajta némi kifogásolnivalót.

A műsorvezető a gyermeke születése előtt is gondolkodott egy mellműtéten, sőt, egy időben a zsebpénzét is félretette a beavatkozásra. Azt is megfogalmazta:

az utóbbi időben elgondolkodott azon, hogy kiveteti a szilikont a melleiből.

Forrás: Life.hu, Blikk