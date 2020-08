Tóth Gabi elárulta 27 kilós fogyásának titkát

Tóth Gabi hosszú ideje hangoztatja, hogy mindenki fogadja el magát olyannak, amilyen, hiszen a boldogság valahol az önelfogadásnál kezdődik. Saját bevallása szerint nem sanyargatta magát a szülés óta sem.

Mitől fogytam le? Mi a titkom? Semmi! Tudjátok mi? Az, hogy mérhetetlen tiszteletet érzek a testem iránt! Egészen Hanni fogantatásától kezdve... az egész terhesség, a szülés... meg persze ami utána jött.. ahogy fogtam azt a pici életet, nem érdekelt a testem! Egy pillanatig nem foglalkoztam sem a változásokkal, sem a plusz kilókkal... nem bántottam a testemet ... én ennek tudom be azt, hogy 27 kilót adtam le, és alakultam vissza erre a formámra... Hálás voltam, hogy nem kell percenként pisilni járnom, hogy nincs savam, hogy nem vizesedek, hogy kapok levegőt! Totálisan elengedtem az önmarcangolást! Most reggel pedig, miközben takarítottam, belenéztem a tükörbe, és ezt láttam...mindig sejtettem, hogy ha sikerül az “én-ről” levenni a figyelmet, akkor a test is és a lélek is tudja végezni a “dolgát”!