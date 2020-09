Fordulat! Így tüntethették el VV Fanni holttestét – ezért keresik hiába már három éve

2017 november 20-án tűnt el Novozánszky Fanni, a Való Világból ismert lányt minden bizonnyal meggyilkolták.



Fotó: Youtube/ATV Start

A hatóságok célkeresztjébe B. László került, aki valószínűleg utoljára látta Fannit, és a gyilkossággal is összefüggésbe hozták. A holttest viszont azóta sem került elő, és most új fejlemények merültek fel az üggyel kapcsolatban.

A Blikk azt írja, a Budapesti Rendőr-főkapitányság életvédelmi osztálya szerint a Novozánszki Fanni meggyilkolásával vádolt B. László siófoki apartmanjában 25 liter sósavat találtak a nyomozók, amit felhasználhatott a lány holtestének eltüntetéséhez. A gyanúsított VV Fanni budapesti albérletéből egyenesen ide hajtott a lány eltűnése után.

Nem hittem a szememnek, amikor az újságban olvastam, hogy hidrogén-kloridot találtak annak a férfinak a lakásán, aki kiolthatta az életét. Ezt nekem soha senki nem mondta, pedig többször is beszéltem az ügy nyomozójával. Bár én a szívem mélyén a mai napig reménykedem benne, hogy a lányom holtteste egyszer előkerül, és méltó búcsút vehetek majd tőle, a részletek, amiket most megtudtam, még távolabb taszítottak ettől. Nem tudom elképzelni, hogy valakinek ekkora mennyiségű sósav legyen csak úgy, minden cél nélkül a lakásában. Belegondolni is iszonyú: lehet, hogy ezzel a maró anyaggal tüntette el a lányom testét