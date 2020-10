Gabriela Spanic komoly sérülést szenvedett a Dancing with the Stars felvételén

De attól még megy tovább.

Izomhúzódással érkezett a TV2 stúdiójába a Dancing with the Stars világhírű szereplője, Gabriela Spanic. Az első élő műsorban aztán még súlyosabb sérülést szedett össze. Az adás után nem is maradt a stúdióban, fájdalmas arccal hagyta el a helyszínt, míg a többiek ünnepeltek.

– A fellépés előtt még éreztem fájdalmat a lábamban, de a táncparketten ezt már el is felejtettem, annyira a koreográfiára és a partneremre, Andreire koncentráltam. Sajnos azonban örök igazság, hogy az egyik sérülés magával hozza a másikat. Velem is ez történt. Látott orvos, gyógyszereket is kapok. Megyünk tovább Andreijel, csak előre tekintünk a versenyben. Természetesen ezek a sérülések nehezítik a próbákat, de az orvos azt mondta, nem kell szünetet tartanom a felkészülésben. A partnerem pedig igazi profi, tudja, mit hogyan csináljunk, hogy ne legyen nagyobb baj. Maximálisan bízom benne. Szóval a jövő héten is találkozunk.

- mondta a Borsnak.

Forrás: Bors

Kép: TV2