Harry herceg és Meghan Markle júliusban elveszítettek egy kisbabát.

A New York Times hasábján jelent meg a mai napon Meghan naplószerű bejegyzése, amelyben arról vallott, hogy a nyáron elvetélt.

Egy júliusi reggel volt, ami úgy kezdődött, mint bármely másik nap: a reggeli elkészítése, kutyák etetése, vitaminok beszedése, eltűnt zokni megtalálása, a piros zsírkréta felszedése, ami az asztal alá gurult, a hajamat lófarokba kötése, mielőtt kiemelem a fiam a kiságyából

– így indul a cikk, melyben Meghan a vetéléséről vall.

Miután kicseréltem a fiam pelenkáját, erős görcs hasított belém. Karomban a fiammal a földre rogytam, és altatódalt dúdoltam, hogy mindketten nyugodtak maradjunk. A vidám dallam éles kontrasztban állt az érzéseimmel, hogy valami nincs rendben

– írta Meghan.

Tudtam, hogy miközben az elsőszülött gyerekemet szorítom, épp elveszítem a másodikat

– folytatta a beszámolóját Meghan.

A kórházban Harry herceg végig a felesége mellett volt:

Órákkal később már a kórházi ágyon feküdtem, a férjem kezét fogva. Éreztem a tenyeréből áradó nyugalmat, és megpusziltam a kézfejét, ami a könnyeinktől volt nedves. A hideg, fehér falakra meredtem, és megpróbáltam elképzelni, hogyan gyógyulunk ki ebből

Meghan az írásában elmondta, nagyon jól esett neki, amikor valaki megkérdezte tőle, hogyan érzi magát, ugyanis az idei év nagyon sok embernek okozott fájdalmat.

Ahogy a kórházi ágyban ült és nézte a férjét, akinek összetört a szíve, miközben próbálta Meghan szétesett darabjait összetartani, rájött, hogy az egyetlen útja a gyógyulásnak, ha először megkérdezi az ember:

jól vagy?

"Egy gyerek elvesztése után az ember szinte elviselhetetlen gyászt érez, ezt pedig sokan élik át, de kevesen beszélnek róla. Száz nőből 10-20 él át vetélést, de ha valaki erről beszélne, az továbbra is tabunak számít, marad a szégyennel átitatott magányos gyász” – írta Markle, aki azt is elmagyarázta, szándékosan most, hálaadás idején akart erről beszélni, amikor sokan a szeretteik nélkül, egyedül és betegen töltik ezt az időszakot, ezért arra kér mindenkit, kérdezzük meg a másiktól, hogy jól van-e.

Forrás: Blikk, 444