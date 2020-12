A videóklip is erősen 18 karikás.

Nagyot megy a brit slágerlistán a Kunts nevű együttes Boris Johnson Is a Fucking Cunt című dala, amely ezt az egy sort ismétli végig. Magyarul ez nagyjából annyit jelent, hogy Boris Johnson egy kibaszott nagy [email protected] A dal videóklipje is eléggé kritikus, és nagyjából minden rosszal a világban a brit miniszterelnököt hozza összefüggésbe, Diana halálártól kezdve a covid elterjedéséig.

A BBC nem is merte lejátszani a számot – írja a 24.hu. A Kunts művésznév egy hobbizenészt takar, aki korábban Kunt and the Gang néven zenélt, most pedig egy punkzenekart alapított, és a december 20-án bemutatott dal egyből a 19. helyen debütált, egy nappal később a nyolcadik helyen állt, kedden pedig már a negyedik helyre ugrott, és vezeti a Spotify virális brit listáját is.

A dal népszerűségét vélhetően a brit kormány sokat vitatott döntése segítette, miszerint az előzetesen beígért karácsonyi lazítások helyett váratlanul még tovább szigorította a járványügyi szabályokat, teljes káoszt előidézve Londonban és a pályaudvarokon – teszi hozzá a 24.hu.

