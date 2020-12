Jön a Wonder Woman 3

Épphogy bemutatták végre sok csúszás után a Wonder Woman 1984-et a világ több pontján moziban, illetve Amerikában az HBO Maxon a Warner és az HBO sokat vitatott mozigyilkosnak kikiáltott projektjének köszönhetően, máris bejelentették a harmadik részt.

Fotó: Warner Bros

Gal Gadot és Patty Jenkins rendezőnő is visszatérnek a harmadik részre. A Deadline értesülései szerint a második rész 85 millió dollárt hozott össze világszerte az első hétvégén, ami nem rossz azt tekintve, hogy nagyon sokan nem moziban látták, ráadásul sokan inkább csak letöltötték illegálisan UHD-ban.

A folytatásra visszatér majd Gal Gadot Wonder Womanként, ráadásul már az is biztos, hogy a harmadik részt is Patty Jenkins rendezi majd, ami valószínűleg azt is jelenti, hogy ez az epizód már csak moziban debütál, mivel Jenkins nemrég azt nyilatkozta, hogy lelép, ha ez az üzleti modell marad. Vagy lehet, hogy van az a pénz. Az biztos, hogy a Warner előreveszi a Wonder Woman 3-at a listáján, de hogy mikor érkezik, egyelőre kérdéses.

A második rész szerintünk nem sikerült túl jól.

