2021-ben is külön kiadvánnyal köszönti az újszülötteket a Magyar Állami Operaház. Az Útravaló című válogatást online formában érhetik el a családok – közölte az intézmény az MTI-vel pénteken.

A kilencedik alkalommal összeállított zenei kiadványt tavaly óta az internetes oldalán (opera.hu/utravalo2021) teszi mindenki számára elérhetővé az Operaház, CD lemezek helyett kis füzetet juttat el az édesanyákhoz, amelyben röviden bemutatja az aktuális évben felkínált műveket, és tájékoztatót ad a dalszínház gyermekprogramjairól – írja a közlemény. 2021-ben a 100 éve született argentin zeneszerző, Ariel Ramírez (1921-2010) két 1964-ben született kompozíciója, a Kreol mise és A mi karácsonyunk szerepel a felvételen, amely Horváth István és Haja Zsolt énekes szólisták, Hidegkuti Pálma (zongora), Halász László (gitár), Nagy Anna (hamronika), Hornyák Dávid (bőgő), Szente Gáspár, Boegán Péter és Ur Bertalan (ütőhangszerek), valamint a Magyar Állami Operaház Énekkara (karigazgató Csiki Gábor) közreműködésével készült, Dénes István karmester irányítása mellett. A közlemény kitér arra is: az Operaház új fizetős streamingszolgáltatást indít januártól a Opera Otthonra címmel. A szolgáltatás a járványügyi korlátozások fennállásáig elérhetővé teszi a Magyar Állami Operaház és a Magyar Nemzeti Balett legfrissebb produkcióit. A fizetős szolgáltatások megjelenésével párhuzamosan az Opera közösségi média oldalán folytatódnak az ingyenes közvetítések is. 2020-ban a Magyar Állami Operaház 89 esten 8 hangversenyt és gálaest, 13 operát és 6 balettet, köztük 4 operai és 3 balettpremiert tartott műsorán, amelyek közt olyan grandiózus produkciók szerepeltek, mint a Laurencia, a Salome vagy az István, a király. Az elmúlt évben az Eiffel Műhelyházat is üzemszerűen használatba vehette az Opera. A járvány miatt ősszel a Hevesi Sándor háziszínpad alkalmi stúdióvá alakítva vált az Opera közösségi média közvetítéseinek rendszeres helyszínévé. Az OperaLive ingyenes adásaiban a tavaszi és az őszi szezon idején 19 áriaestet, 20 operai keresztmetszetet, 14 kamarakoncertet és 28 egész estés előadást láthatott a közönség, amelyek közül a legnagyobb, több százezres nézettséget A diótörő karácsonyi streamelése érte el – olvasható a közleményben.

(MTI)