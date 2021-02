10 Európában készülő sorozat, amit berendelt a Disney Plus

Tíz új, Európában készülő produkciót jelentett be a Disney Plus streamingszolgáltató – számolt be róla a deadline.com hollywoodi hírportál kedden.

A Disney decemberben már közölte, hogy a Disney Plus streamingszolgáltatásának 50 nemzetközi projektje kapott zöld utat 2024-ig. Már 95 millió előfizetőjük van 58 szolgáltatási területen. A Disney 16 milliárd dollárt (4703 milliárd forintot) akar új tartalmak előállítására költeni a következő három évben.

A hétfői bejelentés az első francia, olasz, német és holland produkciókról szólt.

A készülő sorozatok között láthatják majd a nézők a holland Feyenoord futballklubot bemutató dokumentumfilm-sorozatot.

Franciaországban készül a Parallels című hatrészes fantázia-kaland-sorozat, ami négy kamasz fenekestül felfordult életét mutatja be, miután párhuzamos dimenziókba röpíti őket egy rejtélyes esemény.

A négyrészes Oussekine valós eseményt dolgoz fel: egy fiatal diák, Malik Oussekine 1986-ban bekövetkezett tragikus halálát, amely nagy hullámokat vert a francia társadalomban is.

A Weekend Family című nyolcrészes vígjátéksorozat egy mozaikcsalád életének krónikája, amelynek tagjai hévégente találkoznak, a menetrendet azonban felborítja, mikor az apának új partnere lesz.

A Soprano: Sing or Die című dokumentumfilm pedig hat részben a francia rapper, dalszerző, Soprano felkészülését mutatja be a 2022-es turnéra.

Olaszországban a The Good Mothers című hatrészes dráma készül, amely megtörtént események alapján a calabriai maffia ellen küzdő nőkről szól. A The Ignorant Angels című nyolcrészes romantikus drámasorozat Ferzan Özpetek Tudatlan tündérek című filmjét folytatja. A Boris harmadik évada pedig a kis költségvetésű orvosi drámasorozatok kulisszái mögé vezet.

Németországban készül a Sam – A Saxon című nyolcrészes sorozat Samuel Meffire, az első afrikai származású kelet-német rendőr sztorijáról. És a németek gyártják a Star programja számára a Sultan City című fekete komédiát is egy német-török család matriarchájáról, aki hitelen az alvilág főnökévé válik és rájön, hogy neki és lányának is jó érzéke van az üzlethez.

