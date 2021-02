Nagy döntést hoztak Ördög Nóráék – videó

Tavasszal elköltöztetik a mostani helyéről a balatonakarattyai kisboltjukat, mert a vendégek állandóan a szomszédok házai elé parkolnak, akik ettől érthető módon idegesek.

Nagy döntést hozott Ördög Nóra és Nánási Pál, el fogják költöztetni az imádott akarattyai kisboltjukat a mostani helyéről – olvasható a Blikk Rúzs cikkében.

Fotó, címlapkép: Facebook/Nánási Pál

A költözést már egy ideje tervezik, ugyanis a kisbolt a mostani helyén állandóan nagy dugót okoz, a vendégek a szomszédaik házai elé állnak, akik ettől érthető módon idegesek. A probléma már nyáron előkerült, de most télen is sok gondot okozott a megnövekedett autósforgalom.

Azt elfogadjuk, hogy ez a kisbolt itt, ebben a formában nincs jó helyen. (…) A kisbolt el fog költözni onnan, ahol most van, tavasszal. Ehhez kell egy kis idő.... A körforgalomhoz fogunk költözni, ami parkolásügyi szempontból a legideálisabb döntés” – jelentette be Nóra, hozzátéve: „Nem akarjuk a szomszédainkat dühíteni azzal, hogy folyamatosan ezzel kelljen foglalkozniuk, hogy a mi vendégeink folyamatosan odaparkolnak a házaik elé... Most kikerültek a napokban a lakó-pihenő övezet táblák, behajtani szabad, de megállni nem lehet már ott... Jövőhéten már büntetni fognak