Blikk: Távolságtartás kértek Gáspár Evelinék a volt barátra és annak apjára

A férfi nem tudta elfogadni, hogy Gáspár Győző nagyobbik lánya szakított vele, emiatt még intim fotókkal is zsarolta a lányt. Gáspár Evelin feljelentést tett az ügyben és a nyilvánosság előtt mesélte el történetét, hogy erőt adjon azoknak, akik bántalmazó kapcsolatban élnek.

A Blikk cikke szerint továbbra sincs megnyugvás Gáspár Evelin és volt barátja és családja között. Mint ismert, Gárpár Evelin a napokban állt ki a nyilvánosság elé, miután volt barátja intim képekkel kezdte zsarolni, majd feljelentést tett a férfi ellen.

A cikk szerint azóta a Gáspár-család a volt barát apja ellen is feljelentést tett, mert hogy életveszélyesen megfenyegette őket az apa. A férfi "azt mondta telefonon Evelinnek, ha nem mennek oda azonnal és kérnek bocsánatot a fiától, levágja mindenki fejét, majd kitűzi a kerítésre" – olvasható a cikkben.

Gáspár Győzőék emiatt távolságtartást kértek a két férfi ellen.

A család jogi képviselője, dr. Erdei Zoltán a következőket mondta el a Blikknek az ügy kapcsán:

Korábban ügyfelem a rendőrségen tett feljelentést, és akkor kért távoltartási végzést is a férfi és édesapja ellen. Ezt szóban elutasították, mert nem látták indokoltnak, így most írásban kérvényezzük. (...) Tapasztalatom szerint addig nem lép a hatóság, amíg nem történik fizikai bántalmazás vagy tettlegesség, viszont ez a végzés pont ezt hivatott megelőzni. Elsődlegesen a férfi édesapja ellen kérvényezzük a távoltartást, ugyanis a telefonban életveszélyesen megfenyegette a családtagokat. A nyomozás jelenleg is tart, rengeteg adatot kell beszerezni, de reméljük, helyt adnak a kérelemnek.