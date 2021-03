Nagy Feró az Orbán Viktortól kapott pálinka mellé teszi Kossuth-díját

Nagyon örül, hogy rá is gondoltak, de szerinte az elismerés nemcsak neki, hanem azoknak is szól, akikkel évtizedek óta együtt zenél. A díjjal járó összeget az unokáira szeretné fordítani.

A Borsnak nyilatkozott Nagy Feró abból az apropóból, hogy március 15-én őt is kitüntették a Kossuth-díjjal.

Fotó, címlapkép: YouTube/TV2

Boldog va­gyok, hogy rám is gondoltak. Mégsem úgy tekintek rá, mintha csak én kaptam volna, hiszen köszönhetem a barátaimnak is, akikkel hosszú évtizedek óta együtt zenélhettem, velük lettem Nagy Feró. Évek óta minden alkalommal mondogatták nekem, hogy most már biztosan én kapom meg, de őszintén megmondom, soha nem készültem rá, soha nem mondtam, hogy nekem ez kijár. Inkább csak a pofámat jártatom